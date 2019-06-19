ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أسواق الأسهم الأمريكية ارتفعت الثلاثاء بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات التجارية مع الصين أخذت منحى إيجابيا.

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وأغلق المؤشر "داو جونز" الصناعي تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 1.35%، فيما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.97%، أما المؤشر "ناسداك المجمع" فقد ارتفع بنسبة 1.39%.

وكانت أسهم التكنولوجيا للشركات الأمريكية التي لها علاقات مع الصين الأكثر ربحا، حيث صعد سهم شركة "أبل" بنسبة 2.4%، كما ارتفع سهم شركة "إنتل" بنسبة 2.7%.

ومع بورصة "وول ستريت" ارتفعت أسعار النفط، حيث صعد الخام الأمريكي بنسبة 3.8%، إلى 53.9 دولار للبرميل، مسجلا أكبر مكسب يومي منذ يناير الماضي.

وجاء الارتفاع بعدما نشر ترامب تغريدة، قال إنه أجرى مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، "محادثة هاتفية جيدة للغاية"، وإنهما سيجتمعان في قمة العشرين في اليابان.

وألقت تهديدات الصراع التجاري المتزايدة مع الصين بثقلها على البيانات الاقتصادية الأمريكية، وأثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين.

وقال الخبير الاستراتيجي لدى شركة "أليانز انفستمنت مانجمنت" تشارلي ريبلي: "يبدو أن الأسواق متحمسة لإمكانية التوصل إلى نوع من الاتفاق بين ترامب والصين".

المصدر: "وول ستريت جورنال"