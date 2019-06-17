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روسيا تقلص الاستثمار في السندات الحكومية الأمريكية

مال وأعمال

روسيا تقلص الاستثمار في السندات الحكومية الأمريكية
AFP KAREN BLEIER / AFP FILES
وزارة الخزانة الأمريكية (صورة من الأرشيف)
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أظهرت معطيات وزارة الخزانة الأمريكية أن روسيا قلصت الاستثمار في السندات الحكومية الأمريكية بمقدار 1.6 مليار دولار في أبريل الماضي.

وحسب لمعلومات الوزارة الأمريكية، فإن الاستثمارات الروسية تقلصت من 13.716 مليار دولار إلى 12.136 مليار دولار، ومنها 5.832 مليار دولار في السندات الطويلة الأجل و6.304 مليار دولار في السندات القصيرة الأجل.

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وفي وقت سابق قلصت روسيا الاستثمار في السندات الأمريكية تدريجيا.

ولا تزال الصين تتصدر قائمة المستثمرين في السندات الأمريكية، ويبلغ حجم ودائعها 1.13 تريليون دولار. وتليها اليابان بـ 1.06 تريليون دولار والبرازيل بـ 306.7 مليار دولار.

أما روسيا فخارج قائمة أكبر المستثمرين الـ 30 في سندات الخزانة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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