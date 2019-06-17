روسيا تقلص الاستثمار في السندات الحكومية الأمريكية

أظهرت معطيات وزارة الخزانة الأمريكية أن روسيا قلصت الاستثمار في السندات الحكومية الأمريكية بمقدار 1.6 مليار دولار في أبريل الماضي.

وحسب لمعلومات الوزارة الأمريكية، فإن الاستثمارات الروسية تقلصت من 13.716 مليار دولار إلى 12.136 مليار دولار، ومنها 5.832 مليار دولار في السندات الطويلة الأجل و6.304 مليار دولار في السندات القصيرة الأجل.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق قلصت روسيا الاستثمار في السندات الأمريكية تدريجيا.

ولا تزال الصين تتصدر قائمة المستثمرين في السندات الأمريكية، ويبلغ حجم ودائعها 1.13 تريليون دولار. وتليها اليابان بـ 1.06 تريليون دولار والبرازيل بـ 306.7 مليار دولار.

أما روسيا فخارج قائمة أكبر المستثمرين الـ 30 في سندات الخزانة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي