روسيا صدرت طائرات ومروحيات عسكرية بنحو 6 مليارات دولار في 2018
Sputnik
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كشف مسؤول روسي عن أن بلاده صدرت خلال العام الماضي طائرات ومروحيات عسكرية بأكثر من 6 مليارات دولار، وذلك من أصل صادرات أسلحة ومعدات عسكرية بلغت قيمتها 15 مليار دولار.
وقال المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، إن "الطائرات والمروحيات تتصدر تقليديا المنتجات، التي تصدرها الشركة إلى السوق العالمية، وفي عام 2018، صدرنا طائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات مسيرة ومحركات ومعدات للقوات الجوية بما يزيد على 6 مليارات دولار".
وتصدر روسيا بشكل سنوي نحو 15 مليار دولار من الأسلحة والمعدات العسكرية، وتدير شركة "روس أوبورون إكسبورت" أكثر من 85% من هذه الصادرات.
المصدر: "سبوتنيك"
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