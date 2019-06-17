يتوقع الخبير الاقتصادي كيريل مولوديكو، أن تجذب روسيا ابتداء من 2020 استثمارات بالمليارات من خلال إصدار سندات إسلامية "، مشيرا إلى أن هذه الأموال ستستثمر في قطاعي الزراعة والنقل.

وقال مولوديكو، الخبير في معهد القانون والتنمية "HSE — Skolkovo"، إن المعهد أطلق مشروع يدعى "أغروفين موست" (الجسر الزراعي المالي) العام الماضي، والذي يتوقع أن يجذب أموال بنحو 10 مليارات دولار.

ووفقا للخبير فإن المشروع يقوم على أساس فكرة إنشاء منصة تكون صلة بين منتجي الحبوب في روسيا ومستهلكيه في العالم الإسلامي، وسيصدر سندات "صكوك" ويطرحها في البورصات في الدول الإسلامية والعربية.

وأضاف، أن الأموال التي ستجمع ستضخ في قطاعي الزراعية واللوجستيك، ويرى الخبير أن الاستثمار في القطاع الزراعي لوحده ليس له معنى إن لم يكن مصحوبا باستثمارات في القطاع اللوجستي مثل مشروع تطوير ممر النقل في روسيا "شمال – جنوب".

ويهدف الممر "شمال – جنوب" لتطوير مسار شحن من شمال روسيا حتى بحر قزوين عبر نهر الفولغا، ويعتقد مولوديك، أن هذا الممر سيسمح بشحن القمح بسرعة من روسيا إلى منطقة الخليج عبر بحر قزوين، وإذا ما قورن هذا المسار بممرات تقليدية مثل قناة السويس فإن فترة شحن الحبوب عبره ستستغرق نصف زمن الرحلة عبر السويس.

وشدد على أهمية قيام روسيا بتطوير ممرات نقل جديدة من أجل زيادة صادراتها إلى الدول الإسلامية، وزيادة إمدادات الحبوب إلى دول الخليج.

المصدر: RT