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هذه السجائر ستمنع من دخول السعودية اعتبارا من أغسطس المقبل!

مال وأعمال

هذه السجائر ستمنع من دخول السعودية اعتبارا من أغسطس المقبل!
AFP
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أعلنت الجمارك السعودية أن السجائر التي لا تحمل أختاما ضريبية، سيمنع استيرادها ابتداء من 23 أغسطس، وذلك وفقا للشروط المحددة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة.

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ودعت الجمارك السعودية على حسابها في "تويتر"، الراغبين في المزيد من المعلومات أو لتقديم طلب الحصول على الأختام الضريبية الدخول عبر رابط مرفق.

ولفتت صحيفة "عكاظ" إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستبدأ "أولى خطوات مراحل تنفيذ الأختام الضريبية من خلال بدء تطبيق النظام على السجائر المستوردة إلى المملكة ‏بداية من يوم 31 مايو 2019، حيث ستتيح للمستوردين طلب الحصول على الأختام الضريبية لتطبيقها على السجائر التي سيتم استيرادها ‏من خارج المملكة، وخلال شهر أغسطس 2019 سيتم منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختام ضريبية سليمة ومفعلة عليها، وخلال شهر ‏نوفمبر 2019 سيُمنع بيع وتداول السجائر في المملكة التي لا تحمل أختام ضريبية سليمة ومفعلة عليها".

المصدر: عكاظ‏

 

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