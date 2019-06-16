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بن سلمان: اتفاقيات خصخصة بقيمة 533 مليون دولار قبل نهاية العام

مال وأعمال

بن سلمان: اتفاقيات خصخصة بقيمة 533 مليون دولار قبل نهاية العام
AFP BANDAR ALDANDANI
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة السعودية تقوم حاليا بالعمل على إنهاء اتفاقيات خصخصة تتجاوز قيمتها ملياري ريال (533 مليون دولار) قبل نهاية العام الجاري.

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وقال الأمير لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن: "المركز الوطني للتخصيص يقوم حاليا بالعمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال في مجالات عدة تشمل مطاحن الدقيق والخدمات الطبية وخدمات الشحن. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الاتفاقيات قبل نهاية عام 2019. ويجري العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال عام 2020 باستثمارات تبلغ حوالي مليار ريال".

وتمثل حملة الخصخصة جزءا من "رؤية المملكة 2030" التي هي عبارة عن حزمة من الإصلاحات يقودها الأمير محمد بن سلمان وتهدف إلى إنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط وتوفير فرص عمل للشبان السعوديين.

المصدر: "الشرق الأوسط"

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