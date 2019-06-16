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الهند تنتقم برسوم جمركية على سلع أمريكية

مال وأعمال

الهند تنتقم برسوم جمركية على سلع أمريكية
AFP NOAH SEELAM
الهند، أرشيف
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بدأ سريان رسوم جمركية جديدة فرضتها الهند على 28 سلعة أمريكية، ردا على قيام واشنطن مؤخرا بفرض رسوم على الواردات الهندية من الصلب والألومنيوم، اعتبارا من اليوم الأحد.

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ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء عن مصادر رسمية أن الحكومة الهندية ذكرت في "إخطار" صادر عن إدارة الإيرادات بوزارة المالية في وقت متأخر من مساء أمس السبت،أن الرسوم الجمركية تمت زيادتها على ما يصل إلى 28 منتجا أمريكيا، مما يجعل هذه المواد أعلى تكلفة في السوق الهندية.

وقال مسؤول بوزارة التجارة والصناعة الهندية في وقت سابق، إن قائمة المنتجات الأمريكية كانت تضم 29 مادة، "لكن تم استبعاد مادة واحدة".

المصدر: شينخوا

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