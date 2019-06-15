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الفالح: نسعى لتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل

مال وأعمال

الفالح: نسعى لتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل
Sputnik
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في صورة أرشيفية
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قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم السبت إنه يأمل بأن يتمكن منتجو النفط من تحقيق التوازن في السوق النفطية قبل بداية العام المقبل.

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وأضاف الوزير السعودي للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين بمدينة كارويزاوا اليابانية اليوم عندما سئل عن الوضع الحالي لسوق النفط: "نأمل بأن نحقق توازن السوق قبل العام المقبل. إننا نعمل على ذلك".

وكان الفالح قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري بأن منظمة أوبك على وشك الاتفاق على تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط إلى ما بعد يونيو، على الرغم من أنه لا تزال هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في أوبك، التي تشكل جزءا من اتفاق خفض الإنتاج.

المصدر: رويترز

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