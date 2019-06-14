تقدم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب محمد سليم، ببيان عاجل إلى الحكومة المصرية حول فشل وزارة الزراعة في تحقيق التوازن في أسعار الليمون في الأسواق.

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وقال سليم في بيانه العاجل: "على وزارة الزراعة أن تعي خطورة هذا الوضع الذى لم يحدث من قبل، والذي يعد بمثابة جرس إنذار يهدد بإحداث فجوة غذائية للطبقة الكادحة، في ظل سياسة وزارة الزراعة التي تدمر الاقتصاد المصري".

وتساءل: "هل يعقل وصول كيلو الليمون إلى 100 جنيه، ما يعادل ثمن ثلاث دجاجات، أو كيلو لحم".

وناشد النائب، رئيس الوزراء، بوضع استراتيجية خاصة حول شجر الليمون، بإصدار تكليفاته لوزارة الزراعة نحو التوسع في زراعته، والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي.

وأكد أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبا طبقا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبا، والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة 9 آلاف في جميع أنحاء الجمهورية.

وارتفعت أسعار الليمون بشكل غير مسبوق في أغلب الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية، ووصلت إلى نحو 100 جنيه للكيلو، قبل أن تعاود الانخفاض إلى نحو 50 جنيها، وسط تأكيدات من وزارة الزراعة بانخفاض الأسعار مجددا خلال أسبوعين.

المصدر: مصراوي