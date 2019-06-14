 
مباشر

البرلمان المصري يرسل بيانا عاجلا للحكومة حول ارتفاع أسعار الليمون في البلاد

مال وأعمال

البرلمان المصري يرسل بيانا عاجلا للحكومة حول ارتفاع أسعار الليمون في البلاد
Reuters Khaled Elfiqi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzmc

تقدم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب محمد سليم، ببيان عاجل إلى الحكومة المصرية حول فشل وزارة الزراعة في تحقيق التوازن في أسعار الليمون في الأسواق.

إقرأ المزيد
"الزراعة المصرية" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق

وقال سليم في بيانه العاجل: "على وزارة الزراعة أن تعي خطورة هذا الوضع الذى لم يحدث من قبل، والذي يعد بمثابة جرس إنذار يهدد بإحداث فجوة غذائية للطبقة الكادحة، في ظل سياسة وزارة الزراعة التي تدمر الاقتصاد المصري".

وتساءل: "هل يعقل وصول كيلو الليمون إلى 100 جنيه، ما يعادل ثمن ثلاث دجاجات، أو كيلو لحم".

وناشد النائب، رئيس الوزراء، بوضع استراتيجية خاصة حول شجر الليمون، بإصدار تكليفاته لوزارة الزراعة نحو التوسع في زراعته، والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي.

وأكد أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبا طبقا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبا، والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة 9 آلاف في جميع أنحاء الجمهورية.

وارتفعت أسعار الليمون بشكل غير مسبوق في أغلب الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية، ووصلت إلى نحو 100 جنيه للكيلو، قبل أن تعاود الانخفاض إلى نحو 50 جنيها، وسط تأكيدات من وزارة الزراعة بانخفاض الأسعار مجددا خلال أسبوعين.

المصدر: مصراوي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حملها شينزو آبي.. رسالة "سرية" من ترامب مرفوضة إيرانيا!