وكالة الطاقة الدولية: الهجمات على ناقلتين في الخليج تهدد أمن الطاقة

حذرت وكالة الطاقة الدولية من تأثير الهجمات على ناقلات النفط على أسواق الطاقة، واعتبرت الهجمات التي تعرضت لها يوم أمس الخميس ناقلتان في خليج عمان تهدد أمن الطاقة العالمية.

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وقال مدير الوكالة، فاتح بيرول، للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "هذا يشكل مبعث قلق كبير لأمن الطاقة العالمية، ولأمن النفط العالمي ولأسواق الطاقة العالمية".

وأضاف: "نراقب الأحداث على نحو وثيق للغاية، وإن الوكالة مستعدة للتحرك متى كان ذلك ضروريا".

وأثارت هجمات يوم أمس على الناقلتين مخاوف بشأن تقلص تدفقات الخام في أحد أهم مسارات الشحن العالمية، ما دفع أسعار النفط للصعود بنسبة 4.5%.

المصدر: "رويترز"