أعلنت وزارة النقل المصرية، رفع سعر تذكرة مترو أنفاق الخط الثالث "العتبة- نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب اعتبارا من يوم السبت المقبل 15 يونيو.

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وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبي، وكل محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث، وتتوافر فيها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن، وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات، وأن خدمة المترو تتميز بالسرعة، كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي العتبة - نادي الشمس ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات، والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات، وما يزيد على ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات، واستمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشا لكل المناطق، وأن هذه الأسعار تنطبق على مستخدمي الخط الثالث، وعدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان إلى المرج الجديدة، ومستخدمي الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق بما يصل إلى نسبة 250 في المئة، مرتين في أقل من عام، حيث بلغ سعر تذكرة مترو الأنفاق ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، معللة ذلك بأن الإجراء يأتي في إطار "تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق".

المصدر: وسائل إعلام مصرية