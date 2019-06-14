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السعودية توجه رسالة لطمأنة أسواق النفط بعد حادث الناقلتين في بحر عمان

مال وأعمال

السعودية توجه رسالة لطمأنة أسواق النفط بعد حادث الناقلتين في بحر عمان
Reuters
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
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في خطوة تهدف لطمأنة أسواق النفط بعد قفزة في أسعار الذهب الأسود الخميس عقب حادث الناقلتين في بحر عمان، قالت السعودية إنها ملتزمة بتزويد الأسواق العالمية بإمدادات "موثوقة" من النفط.

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وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن السعودية زادت الاستعدادات للتعامل مع أي تهديدات في أعقاب الحادث، ودان الفالح الهجومين اللذين تعرضت لهما الناقلتان.

وأكد، أن "المملكة ستتخذ الإجراءات، التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية"، داعيا المجتمع الدولي "لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية"، وفقا لما نشرته وكالة "واس" السعودية.

وجاء هجوما بحر عمان في أعقاب هجمات الشهر الماضي على أربع سفن، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، قبالة سواحل الإمارات.

وعلى صعيد التداولات، تم تداول برميل مزيج "برنت" العالمي، بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينيتش، عند 61.6 دولار، بزيادة نسبتها 0.47% عن التسوية السابقة، في حين جرى تداول الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 52.33 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.10% عن الإغلاق السابق.

المصدر: وكالات

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