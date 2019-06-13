أكثر من 600 شركة أمريكية تحث ترامب على تسوية الخلاف مع الصين

وجهت أكثر من 600 شركة أمريكية رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبته فيها بتسوية الخلافات حول التجارة مع الصين.

وأعربت الشركات عن قلقها إزاء تصعيد حروب الرسوم. واعتبرت أن الرسوم "ليست أداة فعالة لتغيير سلوك الصين غير النزيه في مجال التجارة".

وأشارت إلى أن الشركات الأمريكية هي من سيتحمل الأعباء الضريبية جراء فرض الرسوم، وليس الصين.

ومن بين الشركات التي وقعت على الرسالة عدد من الشركات العملاقة مثل Walmart Inc وTarget Corp وغيرهما.

وهذه الرسالة هي جزء من حملة مناهضة للرسوم التجارية التي تعتزم إدارة ترامب فرضها على الصين وغيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، أيدتها أكثر من 150 مجموعة تجارية تعمل في قطاعات الزراعة والصناعات والتقنيات وتجارة التجزئة.

ويأتي ذلك قبيل قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، التي من المزمع أن تعقد يومي 28 و29 يونيو الجاري، وقد يجتمع خلالها ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

المصدر: رويترز