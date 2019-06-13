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"هواوي" تبدأ تسجيل نظامها التشغيلي في أنحاء العالم بعد الحظر الأمريكي

مال وأعمال

Globallookpress
"هواوي" تبدأ تسجيل نظامها التشغيلي في أنحاء العالم بعد الحظر الأمريكي
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تظهر بيانات جهاز للأمم المتحدة أن شركة "هواوي" الصينية تقدمت بطلبات لتسجيل علامة نظام تشغيلها "هونغمنغ" في ما لا يقل عن 9 دول مختلفة، في وقت تخوض بكين وواشنطن حربا تجارية شرسة.

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ويعد ذلك مؤشرا على أن "هواوي" بدأت بتنفيذ خطة احتياطية في الأسواق الرئيسية، في ظل تهديد العقوبات الأمريكية لأعمالها.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن وضعت إدارة ترامب الشركة على القائمة السوداء الشهر الماضي، ما يمنعها من العمل مع شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل "ألفابت"، التي يُستخدم نظامها التشغيلي "أندرويد" في هواتف "هواوي".

وكان الرئيس التنفيذي لقسم المستهلك في "هواوي" ريتشارد يو، أبلغ صحيفة "دي فيلت" الألمانية في وقت سابق هذا العام أن لدى "هواوي" نظام تشغيل احتياطيا لاستخدامه في حالة منعها من استخدام البرمجيات أمريكية الصنع.

ولم تكشف الشركة الصينية بعد، وهي ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، أي تفاصيل عن نظام التشغيل الخاص بها "هونغمنغ".

المصدر: "رويترز"

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