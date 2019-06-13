 
مباشر

تغريدات ليست من ترامب تلعب بالبورصات العالمية

مال وأعمال

تغريدات ليست من ترامب تلعب بالبورصات العالمية
Reuters
تغريدات ليست من ترامب تلعب بالبورصات العالمية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzbr

سلط تقرير لوكالة "بلومبرغ" الضوء على تأثير تغريدات يطلقها رئيس تحرير صحيفة صينية مقربة من المسؤولين الصينيين على أسواق المال العالمية.

إقرأ المزيد
صحيفة صينية: بكين تدرس وقف صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة
صحيفة صينية: بكين تدرس وقف صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة

وذكرت الوكالة أن المستثمرين الراغبين في معرفة تحركات بكين وموقفها من الحرب التجارية المشتعلة مع واشنطن باتوا يتابعون تغريدات رئيس تحرير "غلوبال تايمز"، التي هي ليست صحيفة رسمية ناطقة بلسان الحزب الحاكم في الصين، رغم أنه من المعتقد أن آراءها تمثل أحيانا وجهات نظر زعماء الصين.

وقال رئيس تحرير صحيفة "غلوبال تايمز"، هو جين تاو، في مقابلة مع "بلومبرغ" الأسبوع الماضي: "لدي إمكانية الوصل إلى بعض المعلومات بحكم طبيعة وظيفتي، لست متأكدا مما إذا كان المسؤولون الصينيون يقومون بنقل المعلومات إليّ عن عمد".

وأضاف أنه "يريد توضيح الموقف الصيني، وليس التأثير على أسعار الأسهم"، مشددا على أنه لا يريد أن تسبب تغريداته خسائر للمستثمرين عامة، والأمريكيين خاصة.

إقرأ المزيد
رجل أعمال عربي كبير: أزمة اقتصادية في 2020 مع حرب عالمية ثالثة
رجل أعمال عربي كبير: أزمة اقتصادية في 2020 مع حرب عالمية ثالثة

وبرز هو جين بعدما نشر تغريدة على "تويتر" قال فيها إن بكين تلوح باستخدام صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة كأداة في حربها التجارية مع واشنطن، ما أحدث موجة من القلق في الأسواق، التي اعتبرت ذلك تصعيدا غير مسبوق.

ووصف الخبير، لاري ماكدونالد، وهو مؤسس نشرة إخبارية تتابع عالم الاستثمار، وصف تغريدات، هو جين، بأنها "النسخة الشيوعية الصينية من تويترات ترامب"، في إشارة إلى مدى أهمية تغريدات الصحفي الصيني.

من جهتها نأت بكين بنفسها عن تغريدات الصحفي هوجين وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كنغ شوانغ، ردا على سؤال بشأن هذه التغريدات، إن "الحكومة الصينية لا تعلق على آراء وتعليقات الخبراء والعلماء والمؤسسات الإعلامية".

المصدر: "بلومبرغ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ناقلتا نفط تتعرضان لهجوم في خليج عمان ورويترز تقول إنهما أصيبتا بطوربيد