مصر تستخدم طائرات الهليكوبتر لغسل أبراج الطاقة الكهربائية

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، توقيعها عقدا مع شركة الخدمات البترولية الجوية "PAS"، للقيام بأعمال غسل الأبراج والخطوط ذات الجهد العالي باستخدام طائرات الهليكوبتر.

وأوضحت رئيسة الشركة المصرية، المهندسة صباح مشالي، في بيان لها، أنه "جرى التعاقد مع الشركة لمدة عام قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وأن قيمة العقد بلغت حوالي 36 مليون جنيه مصري (نحو مليونين و152 ألف دولار أمريكي)".

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وأضافت المهندسة المصرية، أن "العقد يتضمن تنفيذ أعمال غسل عازلات الأبراج والخطوط بقوة 500 كيلو واط باستخدام الطائرات الهليكوبتر، وأحدث الوسائل المتبعة عالميا دون قطع التغذية الكهربائية عن المشتركين".

وأكدت رئيسة الشركة، على أن القائمين على غسل الأبراج والخطوط، هم "طيارون مصريون"، الأمر الذي يساعد على "توطين"، مثل هذا النوع من الخدمات داخل البلاد.

المصدر: اليوم السابع