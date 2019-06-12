مركز "دبي المالي العالمي" يطبق قانونا جديدا للإعسار المالي

أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون "مركز دبي المالي العالمي" رقم (1) لعام 2019، بشأن الإعسار في المركز.

ويأتي القانون الجديد "ليؤكد التزام المركز المالي، بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية، كما يهدف إلى الموازنة بين احتياجات كل الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثر المالي والإفلاس".

ويتيح قانون "الإعسار المالي" الجديد، نظاما أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة، وسيدخل هو ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ في أغسطس المقبل".

ويقدم القانون، كذلك "نظاما جديدا لإفلاس المدينين المتملكين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والتي ستضمن للمركز تبوء موقع الصدارة في إدارة إعادة هيكلة الديون المعقدة".

وسيوفر القانون الجديد، إجراءات متطورة للتعاطي مع حالات سوء الإدارة أو سوء السلوك، إلى جانب تعزيز القواعد الناظمة لإجراءات التصفية، حيث سيعتمد إجراءات الإعسار العابرة للحدود، مع إدخال بعض التعديلات عليها، لتطبيقها في المركز".

من جانبه، قال محافظ "مركز دبي المالي العالمي"، عيسى كاظم، إن "ضمان قدرة الشركات والمستثمرين على العمل في المنطقة بثقة، يعد أمرا أساسيا لدورنا في ربط اقتصادات الشرق والغرب، وذلك مع التزامنا بمواصلة العمل لتحسين بنيتنا التحتية التشريعية، لنمنح المؤسسات العالمية الرائدة مختلف عوامل الاطمئنان، ونعزز قدرتها على اغتنام الفرص في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا عبر إمارة دبي".

يشار إلى أن القانون الجديد، جاء ثمرة دراسات مكثفة ومقارنات معيارية عالمية، بالإضافة إلى الاستشارات العامة، التي ساعدت مجتمعة على بلورة القانون، لضمان الحفاظ على مكانة مركز دبي المالي، سلطة قانونية أكثر تقدما وملاءمة للأعمال التجارية في المنطقة.

المصدر: وام