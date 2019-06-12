ارتفاع عجز تونس التجاري إلى 2.75 مليار دولار

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن العجز التجاري زاد إلى 8.1 مليار دينار (2.75 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، من 6.6 مليار دينار لنفس الفترة من 2018.

وزادت واردات تونس بواقع 17 بالمئة وبلغت 27.7 مليار دينار في الفترة من يناير إلى مايو، بينما ارتفعت صادراتها 15 بالمئة إلى 19.6 مليار دينار.

يذكر أن العجز التجاري، أحد المشكلات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد.

المصدر: "رويترز"