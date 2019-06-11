أعلنت وزارة البترول المصرية، نجاح مصر في تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخها بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا من الزيت الخام والغاز والمكثفات، خلال يونيو الجاري.

إقرأ المزيد

وقال وزير البترول المصري طارق الملا، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، جاء إثر تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز الطبيعي من أهمها حقول "ظهر وغرب دلتا النيل ونورس وآتول"، باستثمارات بلغت 21 مليار دولار تنتج نحو 6.8 مليار قدم مكعب غاز يوميا إلى جانب 41.3 ألف برميل مكثفات يوميا، أسهمت في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محليا بنسبة 50% في عام 2018 مقارنة بعام 2016، ثم تتضاعف العام المقبل بنسبة 100% مقارنة بالفترة نفسها.

وأشار وزير البترول، في بيان أصدره اليوم، إلى سعي الحكومة لتنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة باستثمار 15 مليار دولار حتى منتصف عام 2022.

المصدر: وكالات