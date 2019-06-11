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شاهد ماذا فعل سائق تكسي مقابل المال!

مال وأعمال

شاهد ماذا فعل سائق تكسي مقابل المال!
Reuters
شاهد ماذا فعل سائق تكسي مقابل المال!
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صورت امرأة في أستراليا سائق تكسي تظاهر على حد تعبيرها بإصابته بنوبة قلبية سعيا لاستعطاف المرأة لزيادة أجرة الطلب، لتنتهي الواقعة بطرد السائق من عمله.

وتقول الراكبة، التي لم يكشف عن اسمها، إن سائق الأجرة رفض إيصالها من مطار سيدني إلى ضاحية أناندال، التي تبعد 10 كيلومترات عن المطار، بسبب الأجرة المنخفضة.

ونشرت المرأة فيديو الواقعة خلال برنامج تلفزيوني يبث على القناة المحلية "9news" في سيدني، لتصبح الواقعة حديث الساعة.

ويظهر في مقطع الفيديو سائق التكسي يميل على غصن شجرة واضعا يده اليمنى على قلبه، ويصيح في نفس الوقت: "لا أستطيع أن أوصلك سيدتي أشعر بالضيق"، وركع بعد ذلك، وردت المرأة عليه: "هذا يستحق الأوسكار".

وذكرت القناة الأسترالية أن السائق فقد عمله بسبب الحادثة.

المصدر: "لينتا.رو"

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