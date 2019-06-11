أعلنت إيران عزمها على نصب منصة بحرية رابعة في حقل "بارس" للغاز المشترك مع قطر، مؤكدة أن هذه الخطوة سترفع كمية الاستخراج في هذا الحقل إلى 14 مليون متر مكعب يوميا.

يأتي ذلك، ضمن المرحلة التطويرية الـ14 في حقل "بارس" المشترك في الخليج، حيث أوضح رئيس مجلس إدارة منظمة تحديث وتطوير الصناعات الإيرانية محمد باقر عالي في مراسم نقل المنصة اليوم الثلاثاء، أن تصميم وصناعة ونقل المنصة تم بأيدي خبراء إيرانيين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تصنيعها في مجمع صناعة السفن "ايزوايكو" في بندر عباس جنوبي إيران.

وأضاف عالي أن صناعة المنصة محليا، وفرت أكثر من 150 مليون دولار من العملة الصعبة لطهران، معتبرا أن ذلك يعكس قدرات الخبراء المحليين وفشل الحظر.

من جهته، أكد متعهد مشروع المرحلة التطويرية 14 بالحقل أن المنصة سيتم تركيبها على مسافة 105 كيلومترات من سواحل منطقة "عسلوية" في الخليج، موضحا أنها ستسمح باستخراج 14 مليون متر مكعب يوميا من الحقل المشترك مع قطر.

المصدر: "فارس"