صحيفة: عقوبات أمريكية قد تطال مسؤولين كويتيين بسبب لازاريفا وجورج بوش الابن يدخل على الخط

طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي بتفعيل قانون "ماغنتسكي" ضد مسؤولين كويتيين لضلوعهم في احتجاز ماريا لازاريفا بسبب اتهامات باطلة ما تسبب بانفصالها عن طفلها وفقا لـ"الراي".

إقرأ المزيد

وقالت صحيفة "الراي" إن أعضاء جمهوريين في الكونغرس الأمريكي، قدموا طلبا في الـ 25 أبريل الماضي إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن تي منوشن، وحمل الطلب مسؤولين كويتيين المسؤولية عن احتجاز المديرة التنفيذية لصندوق الموانئ ماريا لازاريفا.

من جهتها نشرت مجلة "أرابيان بيزنس" مقطع فيديو يظهر فيه نيل بوش نجل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، وهو يدعو الكويت لإطلاق سراح سيدة الأعمال الروسية.

Exclusive video: Neil Bush, the son of United States President George H.W., has called for the release of a Russian businesswoman who has been in prison in Kuwait for 470 days

https://t.co/9HgUKrDQZH — ArabianBusiness.com (@ArabianBusiness) June 10, 2019

ونقلت المجلة عن بوش الابن: "كلما نظرت في القضية أدركت حجم الجور، بحق هذه المرأة التي حرمت من رعاية ابنها الصغير منذ أكثر من سنة بسبب تهم لا أساس لها".

وتحتجز السلطات الكويتية الروسية لازاريفا، رئيسة مجلس إدارة صندوق "KGLI" للاستثمار، منذ نوفمبر 2017، ومؤخرا أصدر القضاء الكويتي حكما بسجنها 10 سنوات بتهمة اختلاس أموال، فيما وصف الفريق القانوني الدولي لحماية سيدة الأعمال، والذي يضم محامين روس وبريطانيين وأمريكيين، الاتهام بـ "الزائف".

وفي الـ5 من مايو الماضي وافقت محكمة الاستئناف في الكويت على الإفراج بكفالة عن لازاريفا بكفالة 20 مليون دينار كويتي (أي أكثر من 65 مليون دولار).

وقدم المحامون إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة شكوى رسمية، وطالبوا المنظمة الدولية بإجراء تحقيق في احتجاز لازاريفا، التي حصلت قضيتها على الكثير من الدعم من القادة القانونيين والسياسيين الأمريكيين والبريطانيين والروس.

ولازاريفا هي مواطنة روسية تخرجت من كلية وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا عام 2003، وكانت تمتلك "غرين كارد" (إقامة دائمة) في الولايات المتحدة قبل سجنها في الكويت، ولديها ابن عمره 4 سنوات يحمل الجنسية الأمريكية.

المصدر: وكالات