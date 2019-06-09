ارتفاع الأسهم في بورصتي السعودية ودبي بعد عطلة عيد الفطر

قادت السعودية ودبي أسواق الأسهم الخليجية للصعود، عقب استئناف التداول بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، بدعم إيجابي من الأسواق العالمية، وتدفقات أجنبية متوقعة على سوق الرياض.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.2 بالمئة إلى 8 آلاف و699 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق له منذ التاسع من مايو الماضي.

وقال محمد فيصل بوتريك من سوق الرياض المالية، إن "السوق تنتعش بعد التصحيح الذي شهدته في الأسابيع القليلة الماضية.. وتستقي الاتجاه من الأسواق العالمية التي ارتفعت أثناء عطلة العيد".

وسجلت أسهم الشركات السعودية ارتفاعات على النحو التالي: سهم‭‭ ‬‬‬مصرف الراجحي سجل ارتفاعا بمقدار 3.2 بالمئة، فيما سجل سهم الاتصالات السعودية ارتفاعا بمقدار 3.4 بالمئة، وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 2.9 بالمئة.

وفي أواخر الشهر الماضي، انضمت سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة، إذ من المتوقع أن يجلب ذلك تدفقات أجنبية بمليارات الدولارات إلى سوق المملكة.

وتنطلق الشهر الجاري شريحة ثالثة على مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، عقب ضم أسهم سعودية على شريحتين في مارس وأبريل الماضيين.

بدوره، ارتفع مؤشر سوق دبي 1.2 بالمئة، مدعوما بمكاسب قوية لأسهم شركات العقارات، وقفز سهم "داماك" العقارية 9.3 بالمئة، فيما سجل سهم "الاتحاد" العقارية صعودا بنسبة 4.3 بالمئة، وزاد سهم "إعمار" العقارية ذو الثقل 0.7 بالمئة.

المصدر: رويترز