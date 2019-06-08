بدء اللقاء الوزاري لمجموعة الـ20 حول التجارة والاقتصاد الرقمي

انطلقت في اليابان اليوم، فعاليات اللقاء الوزاري لدول مجموعة العشرين الخاص بالتجارة والاقتصاد الرقمي.

وعلى مدى يومين، ستستضيف ضاحية تسوكوبا الأكاديمية القريبة من طوكيو، هذه الفعالية الدولية الهامة، التي يمثل الجانب الروسي فيها وزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين ووزير التنمية الرقمية قسطنطين نوسكوف.

وعلى خلفية تصاعد المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سيتم التركيز خلال اللقاء، على المسائل المتعلقة بالتجارة الحرة في العالم.

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ووفقا لمنظمي اللقاء، فسيناقش المشاركون، القضايا المتعلقة بوضع قواعد قانونية لإدخال وتطبيق التكنولوجيات القائمة على استخدام الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يتم خلال اللقاء، التطرق إلى السياسة الاقتصادية – التجارية المتعمدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القائمة على وضع حواجز تجارية وفرض الرسوم على بعض المنتجات الأجنبية.

#G20

8-9 июня госсекретарь @JBLemoyne примет участие во встрече министров торговли стран @G20, которая состоится в Цукубе 🇯🇵. Он подтвердит наше обязательство обеспечивать многосторонную торговую систему, основанную на справедливости и правилах, гарантом которых выступает @WTO. pic.twitter.com/WwzifMjcqV — ДипломатияФранции (@francediplo_RU) 7 июня 2019 г.

ويترأس اللقاء، وزيرا الشؤون الإدارية والاتصالات ماساتوشي إيشيدا، والاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيغ سيكو.

وخلال افتتاحه للقاء قال الوزير سيكو: "تمثل المعطيات والبيانات، المصدر الرئيسي للابتكار. لقد أدت أحدث التكنولوجيات الرمية، مثل 5G والبث عبر الإنترنت، إلى زيادة هائلة في كمية ونوع البيانات".

المصدر: تاس