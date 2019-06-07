بوتين يبحث مع المستثمرين الأجانب مشاركتهم في المشاريع الوطنية الروسية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ممثلي أوساط الأعمال الأجانب مشاركتهم في تنفيذ المشاريع الوطنية في روسيا، وذلك خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقال مساعد الرئيس الروسي أندريه بيلووسوف للصحفيين في ختمام اجتماع بوتين مع رجال الأعمال، اليوم الجمعة: "بوسعي القول إن الاجتماع كله كان مكرسا لمشاركة أوساط الأعمال الأجنبية في المشاريع الوطنية. وهذا كان الموضوع الرئيسي الذي نوقش".

وأضاف أن رجال الأعمال طرحوا أسئلة معينة ورد عليها أعضاء الحكومة الروسية، مشيرا إلى أن "أي سؤال لم يبق دون رد".

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وفي مستهل الاجتماع قال الرئيس بوتين: "من الواضح أن العمل على تنفيذ المشاريع الوطنية يتيح مجالا ضخما للتعاون والشراكة وللمبادرات المشتركة لرجال الأعمال الروس والأجانب"، مضيفا أنه يعول على عزم ضيوف المنتدى الاقتصادي على العمل المشترك.

وأكد بوتين أن السلطات الروسية ستحلل نتائج مناقشات اليوم من أجل تحسين ظروف عمل رجال الأعمال الأجانب في روسيا، وستواصل تطوير المنظومة القانونية الخاصة بعمل رجال الأعمال الأجانب.

المصدر: وكالات