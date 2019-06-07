"موانئ دبي" تطمح لتشغيل موانئ الممر البحري الشمالي في روسيا

تعتزم "موانئ دبي العالمية" أكبر المشغلين في العالم، الاتفاق مع روسيا لتشغيل موانئ ستقيمها الأخيرة على الممر البحري بالقرب من منطقة القطب الشمالي لاختصار زمن الشحن بين الشرق والغرب.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"موانئ دبي"، سلطان أحمد بن سليم، من مدينة سان بطرسبرغ، إن "هذا سيغير النمو الاقتصادي لروسيا.. موسكو تنشئ أسرع ممر بين أقصى الشمال الشرقي وأوروبا".

واتفقت الشركة هذا الأسبوع، مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة الطاقة النووية الوطنية "روس آتوم"، وكذلك مع "نورنيكل"، أحد أكبر منتجي النيكل والبلاديوم في العالم، على مشروع مشترك للسعي إلى الفوز بعقود متكاملة في برنامج الممر البحري الشمالي.

وجعل الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، مشروع الممر البحري الشمالي، الذي يتطلب موانئ جديدة وكاسحات جليد ثقيلة لنقل البضائع، أحد أولوياته.

وتشغل "موانئ دبي العالمية" التي تديرها الحكومة الإماراتية، 78 مرفأ بحريا وبريا، مدعومة بأكثر من 50 شركة ذات صلة في أكثر من 40 دولة.

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المصدر: رويترز