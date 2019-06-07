بوتين: "القرد الذكي" يقف متفرجا ليرى النتيجة

رد الرئيس فلاديمير بوتين، بشكل جميل وطريف، على سؤال حول موقف روسيا ودورها، في الحرب التجارية الطاحنة الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال بوتين، خلال رده على المشرفة على جلسة حوار عقدت في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "هناك مثل صيني يقول، إن القرد الذكي يجلس جانبا عندما يتعارك نمران في الوادي، منتظرا كيف سينتهي ذلك".

Путин ответил анекдотом про обезьяну на вопрос о роли России в торговой войне США и Китая pic.twitter.com/EoFBYudMxk — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 июня 2019 г.

وأثار الرد استحسان وتصفيق الحاضرين.

وانطلقت يوم الخميس فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تحت عنوان "تطوير أجندة التنمية المستدامة"، بمشاركة ممثلين عن 140 دولة، وحضور عربي فعال.

ويشارك في المنتدى الذي سيختتم أعماله غدا السبت، مديرو كبريات الشركات الروسية والأجنبية، إضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء.

إقرأ المزيد

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي، بعدما وصلت المفاوضات التجارية بينهما إلى طريق مسدود، واتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن صفقة وشيكة كان مسؤولو البلدين على وشك إتمامها.

وعلى إثر ذلك زاد ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، لترد الصين بزيادة في الرسوم أيضا على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، كما أدرجت الإدارة الأمريكية عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" في قائمتها السوداء.

المصدر: RT