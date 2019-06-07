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الرئيس الروسي: الدولار أصبح أداة للضغط على الدول

مال وأعمال

الرئيس الروسي: الدولار أصبح أداة للضغط على الدول
Globallookpress
الرئيس الروسي: الدولار أصبح أداة للضغط على الدول
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انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن، معتبرا أن الدولار بات أداة في يدها للضغط على دول العالم.

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وقال بوتين: "دول كانت تدعو لحرية التجارة باتت تتحدث عن العقوبات في الوقت الراهن"، وأضاف أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الحروب التجارية والنزاعات الحمائية، محذرا من أن التجارة العالمية لم تعد المحرك المطلق للاقتصاد العالمي.

وعن الاقتصاد الروسي، أشار إلى أن روسيا تستهدف في السنوات القريبة أن تكون ضمن قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم، ما يعد مؤشرا إيجابيا للمستثمرين الأجانب.

وانطلقت الخميس فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سيستمر حتى السبت، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، حيث يبحث المشاركون التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولاسيما قطاع الطاقة.

المصدر: RT

 

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