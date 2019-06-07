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بوتين يقترح تأسيس بنك مفتوح لمشاريع التنمية الرائدة في العالم

مال وأعمال

بوتين يقترح تأسيس بنك مفتوح لمشاريع التنمية الرائدة في العالم
Sputnik
بوتين يقترح تأسيس بنك مفتوح لمشاريع التنمية الرائدة في العالم
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اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأسيس بنك معلومات مفتوح لمشاريع التنمية الرائدة والناجحة في مختلف المجالات بالعالم، يتيح لجميع الدول الاستفادة منه.

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وقدم بوتين اقتراحه في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي اليوم، بحضور مدراء كبريات الشركات الروسية والأجنبية، وسياسيين ورؤساء حكومات ووزراء من عدة دول.

ودعا الرئيس بوتين لإنشاء بنك بيانات دولي مفتوح  يختزن أفضل مشاريع التنمية المنفذة في مختلف البلدان وجميع المجالات.

وقال: "نقترح التفكير في إنشاء بنك بيانات مفتوح يسهل الوصول إليه مع أفضل التجارب ومشاريع التنمية. روسيا مستعدة لوضع مشاريعها الناجحة في المجالات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية على منصة المعلومات هذه، وتدعو الدول والمنظمات العالمية الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة".

المصدر: "إنترفاكس"

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