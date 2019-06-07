بوتين يدعو شي لتوسيع التعاون النووي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، أن بلاده تولي اهتماما كبيرا للتعاون في مجال الطاقة مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أبرز مستهلكي الطاقة.

وذكّر بوتين خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الطاقة الروسي الصيني التي حضرها ونظيره الصيني شي جين بينغ، بأن روسيا تعد أحد الموردين الرئيسيين لحوامل الطاقة إلى الصين.

وإلى جانب التعاون مع الصين في مجال النفط والغاز، أشار بوتين إلى استمرار التعاون مع بكين في مجال الطاقة النووية السلمية، معربا عن استعداد بلاده لتعميق هذا التعاون وتطويره.

وأضاف، أن روسيا مهتمة في توسيع حضور الشركات الصينية في السوق الروسية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى الاقتصاد الروسي.

من جهته، أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالعلاقات بين البلدين، وقال إن روسيا والصين شريكان في مجال الطاقة، بما يسهم في ازدهار البلدين وتطورهما.

وأشار الرئيس الصيني إلى أهمية تعزيز الدعم المالي لمشاريع الطاقة، إضافة لتعزيز التعاون في المجال المالي بين روسيا والصين، ما سيعطي زخما للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وانطلقت الخميس فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سيستمر حتى السبت، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، حيث يبحث المشاركون التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولاسيما قطاع الطاقة.

المصدر: RT