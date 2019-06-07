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ترامب على ثقة بإمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الصين

مال وأعمال

ترامب على ثقة بإمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الصين
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صورة أرشيفية)
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في إمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الصين في خضم المفاوضات التجارية بين البلدين.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "نعم، بالتأكيد، سأحقق اتفاقية تجارية مع الصين..."بكين تريد بالفعل إبرام اتفاق"​​​.

وختم قائلا: "أود أن أبرم اتفاقا، لكن ما فعلوه كان سيئا للغاية. لدينا اتفاق، وحاولوا تغيير شروط الاتفاق. لا يمكنهم فعل ذلك".

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وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي، بعدما وصلت المفاوضات التجارية بينهما إلى طريق مسدود، حيث اتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن صفقة وشيكة كان مسؤولو البلدين قريبين من إتمامها.

وعلى إثر ذلك زاد ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، لترد الصين بزيادة في الرسوم أيضا على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، كما أدرجت الإدارة الأمريكية عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" في قائمتها السوداء.

المصدر: "نوفوستي"

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