رجال أعمال من الشرق الأوسط يستثمرون في تحديث مطار "بايكونور" الفضائي

أعلن المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن صندوقه ومستثمرين من الشرق الأوسط سيستثمرون في مشروع تحديث مطار "بايكونور" الفضائي.

وأوضح دميترييف خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الخبراء الدولي التابع للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن الصندوق بالتعاون مع مستثمرين من الشرق الأوسط وشركة "غلاف كوسموس" لخدمات إطلاق الصواريخ وشركة "روس كوسموس" الحكومية الروسية سيساهمون بـ 87 مليون دولار في المشروع.

وتم توقيع الوثائق بهذا الصدد اليوم الخميس في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

ويقضي المشروع بتحديث منصة إطلاق الصواريخ في مطار "بايكونور" الفضائي الواقع على أراضي كازاخستان، والذي تستخدمه روسيا. وستستخدم هذه المنصة لإطلاق صواريخ من نوع "سويوز 2".

كما اتفق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع صناديق استثمارية من الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ على مشروع استثماري مشترك بقيمة 300 مليون دولار.

وسيتم ضخ هذه الاستثمارات في شركة "نفطي ترامس سرفيس"، وهي من أكبر شركات النقل عبر السكك الحديدية في روسيا. وستتيح هذه الاستثمارات للشركة تحديث مجموعة القطارات التابعة لها.

المصدر: وكالات