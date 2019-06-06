حذر الرئيس الأمريكي من أنه قد يستهدف واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار برسوم جمركية جديدة إذا لزم الأمر، وذلك بعدما زاد مطلع مايو الماضي الرسوم على واردات صينية بـ200 مليار دولار.

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وقال ترامب اليوم الخميس: "هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام تحدث في محادثاتنا مع الصين، سنرى ما سيحدث... يمكنني أن أزيد الرسوم على سلع بقيمة 300 مليار دولار على الأقل وسأفعل ذلك في الوقت المناسب".

ورغم التحذير، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بأن الصين ودولا أخرى متورطة في خلاف تجاري مع واشنطن كالمكسيك، ترغب في عقد صفقة تجارية مع بلاده.

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي، بعدما وصلت المفاوضات التجارية بينهما إلى طريق مسدود، حيث اتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن صفقة وشيكة كان مسؤولو البلدين قريبين من إتمامها.

وعلى إثر ذلك زاد ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، لترد الصين بزيادة في الرسوم أيضا على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، كما قامت الإدارة الأمريكية بإدراج عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" في قائمتها السوداء.

المصدر: "رويترز"