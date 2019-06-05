اجتماع روسي سعودي لبحث مشاريع في مجالي الطاقة والزراعة

يبحث وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي خالد الفالح الأسبوع القادم في موسكو التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ولاسيما المشاريع المشتركة في مجالي الطاقة والزراعة.

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وسيعقد الاجتماع خلال أعمال لجنة حكومية روسية سعودية معنية بالتجارة والاقتصاد في موسكو بتاريخ 10 يونيو الجاري، وفقا لبيان صدر اليوم عن وزارة الطاقة الروسية.

إضافة إلى ذلك سيبحث الجانبان سبل تحسين الإطار التنظيمي وتنمية التعاون في التمويل والاستثمار، ما سيسهم في إعطاء زخم للعلاقات الثنائية.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لاجتماع سابق عقد في مدينة جدة السعودية في نوفمبر 2017، والذي جاء في إطار خارطة طريق للتعاون التجاري والاقتصادي، وفي إطارها درس الجانب السعودي إمكانية الاستثمار في مشاريع روسية في مجالات البتروكيميائيات والغاز الطبيعي المسال وخدمات حقول النفط.

يذكر أن وزير الطاقة السعودي سيشارك الأسبوع الجاري في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى يضم رجال أعمال ومسؤولين.

المصدر:"تاس"