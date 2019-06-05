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خبير: شركات صينية تبحث نقل أعمالها إلى روسيا

مال وأعمال

خبير: شركات صينية تبحث نقل أعمالها إلى روسيا
Sputnik
موسكو
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ذكر خبير صيني أن شركات صغيرة ومتوسطة في الصين تدرس مسألة نقل أنشطتها إلى روسيا، في ظل تنامي الضغوطات عليها بسبب الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن.

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وقال الأمين العام لجمعية التنمية الخارجية الصينية، خه تشن وي، قبل مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي سينطلق الخميس، إن التجارة بين الصين والولايات المتحدة تعتمد بشكل أساسي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تعتمد التجارة الثنائية بين الصين وروسيا على الشركات الكبيرة المملوكة للدولة.

وأضاف، أن العديد من الشركات الصينية التي تعتمد على التصدير تواجه صعوبات بعدما رفعت واشنطن نسبة الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع الصينية من 10% إلى 25%، وهو ما يعد بمثابة "إغلاق للأبواب".

وفي ظل هذه الظروف الراهنة تكافح الشركات الصينية للحفاظ على وجودها، لذلك فإن الشركات تفكر في نقل الإنتاج إلى روسيا، حيث أن البضائع الصينية المنتجة في روسيا يمكن بيعها في الولايات المتحدة وحتى في أوروبا.

وفي الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تصعيدا، يشهد التبادل التجاري بين روسيا والصين نموا ملحوظا، حيث نما العام الماضي بنسبة 25% إلى 108 مليارات دولار.

المصدر: "نوفوستي"

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