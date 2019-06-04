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شركة بريطانية تبيع حصتها في امتيازات نفطية بمصر مقابل ملايين الدولارات

مال وأعمال

شركة بريطانية تبيع حصتها في امتيازات نفطية بمصر مقابل ملايين الدولارات
Reuters
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أعلنت شركة "بي.بي" البريطانية، أنها باعت حصتها في امتيازات نفطية بخليج السويس في مصر لشركة "دراغون أويل" ومقرها دبي مقابل مبلغ لم تكشف عنه.

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وبموجب شروط الاتفاق، فستشتري "دراغون أويل" امتيازات إنتاج واستكشاف، بما في ذلك حصة "بي.بي" في شركة بترول خليج السويس "جابكو".

وأوردت "رويترز" الشهر الماضي نقلا عن مصادر في القطاع وأخرى مصرفية أن "بى.بى" ومقرها لندن تقترب من بيع الأصول المصرية إلى "دراغون أويل" مقابل أكثر من 600 مليون دولار.

ووفقا للوكالة سينهي البيع، شراكة بي.بي التي دامت 50 عاما في شركة بترول خليج السويس (جابكو) مع تركيز الشركة البريطانية على تطوير احتياطيات الغاز البحرية الضخمة لمصر.

المصدر: وكالات

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