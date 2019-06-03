نفط "دروجبا" الملوث.. روسيا ستعوض جميع الأطراف المتضررة

أعلن مسؤول حكومي روسي أن الأطراف المشاركة في المحادثات حول تسوية الوضع الناجم عن تلوث النفط في أنبوب "دروجبا" توصلت إلى تفاهم حول مبادئ التعويضات على توريد النفط الملوث.

وفي تصريح صحفي، قال نائب وزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، في موسكو، اليوم الاثنين: "انتهت اليوم الجولة الجديدة من المحادثات بين الموردين والشركات المستوردة. وجرت محادثات اليوم في أجواء جيدة وفعالة ووقعنا على بروتوكول نهائي ومن المهم أن جميع الأطراف صادقت عليه. ونأمل أن يكون الجزء الأكبر من المشكلات الإجرائية قد حلت".

وأردف المسؤول الروسي: "أما المبالغ المحددة (من التعويضات) فلم نناقشها اليوم، لأن ذلك سابق لأوانه، لكن العوامل الإجرائية وخاصة آليات التعامل وخوارزمياتها تمت اليوم منافشتها ووافقت عليها جميع الأطراف"، موضحا أن الحديث يدور عن عمل كبير لتحديد حجم الخسائر الناجمة عن تلوث جزء من النفط الروسي الذي ينقل إلى أوروبا عبر أنبوب "دروجبا".

وأشار سوروكين إلى أن تفاصيل عملية التعويض والمبالغ المالية ذات الشأن سيتم تحديدها بناء على نتائج المحادثات بين الشركات البائعة والشركات المشترية للنفط الروسي ضمن إطار منظومة "دروجبا".

وفي أبريل الماضي، تسرب نفط ملوث بالكلوريدات في شبكة الأنابيب "دروجبا" التي يتم عبرها توريد النقل من روسيا، عبر الأراضي البيلاروسية غربا. وأوقفت بولندا وأوكرانيا استقبال النفط الروسي يومي 24-25 أبريل. وخلال مايو الماضي، استؤنف نقل النفط "النقي" في كل من بيلاروس وأوكرانيا وسلوفاكيا والتشيك وهنغاريا. وبدأت بيلاروس في إعادة النفط الملوث إلى روسيا عبر أحد خطوط شبكة "دروجبا"، وذلك بهدف تنظيف جزء الأنبوب المؤدي إلى حدود بولندا.

المصدر: وكالات