صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هجومه على المكسيك، واصفا إياها بـ"المعتدية" على بلاده، مهددا بفرض رسوم جمركية ستجبر الشركات الأمريكية على العودة من المكسيك.

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وكتب ترامب في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، "يقول الناس منذ سنوات إن علينا أن نتحدث مع المكسيك، المشكلة أن المكسيك تستغل الولايات المتحدة، تأخذ ولا تعطي أبدا".

وحذر في تغريداته من أنه "في حال لم توقف المكسيك غزوها للولايات المتحدة من قبل تجار المخدرات والمتاجرين بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين، فسأطبق الرسوم الجمركية وستعود تبعا لذلك الشركات والوظائف التي سمح لها بحماقة بالانتقال إلى جنوب الحدود".

People have been saying for years that we should talk to Mexico. The problem is that Mexico is an “abuser” of the United States, taking but never giving. It has been this way for decades. Either they stop the invasion of our Country by Drug Dealers, Cartels, Human Traffickers.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2019 г.

....Coyotes and Illegal Immigrants, which they can do very easily, or our many companies and jobs that have been foolishly allowed to move South of the Border, will be brought back into the United States through taxation (Tariffs). America has had enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2019 г.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية نسبتها 5% على كل البضائع القادمة من المكسيك اعتبارا من 10 يونيو،" ما لم تتخذ الحكومة المكسيكية إجراءات إضافية لوقف تدفق المهاجرين غير المسجلين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.

وأثار إعلانه المفاجئ صدمة لدى الجمهوريين واضطرابات في الأسواق العالمية المضطربة أصلا، بسبب مخاوف الحرب التجارية.

المصدر: newsweek.com