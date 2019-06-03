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ترامب يصف المكسيك بـ"المستغلة" ويهددها بإجراء خطير

مال وأعمال

ترامب يصف المكسيك بـ
AFP
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هجومه على المكسيك، واصفا إياها بـ"المعتدية" على بلاده، مهددا بفرض رسوم جمركية ستجبر الشركات الأمريكية على العودة من المكسيك.

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وكتب ترامب في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، "يقول الناس منذ سنوات إن علينا أن نتحدث مع المكسيك، المشكلة أن المكسيك تستغل الولايات المتحدة، تأخذ ولا تعطي أبدا".

وحذر في تغريداته من أنه "في حال لم توقف المكسيك غزوها للولايات المتحدة من قبل تجار المخدرات والمتاجرين بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين، فسأطبق الرسوم الجمركية وستعود تبعا لذلك الشركات والوظائف التي سمح لها بحماقة بالانتقال إلى جنوب الحدود".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية نسبتها 5% على كل البضائع القادمة من المكسيك اعتبارا من 10 يونيو،" ما لم تتخذ الحكومة المكسيكية إجراءات إضافية لوقف تدفق المهاجرين غير المسجلين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.

وأثار إعلانه المفاجئ صدمة لدى الجمهوريين واضطرابات في الأسواق العالمية المضطربة أصلا، بسبب مخاوف الحرب التجارية.

المصدر: newsweek.com

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