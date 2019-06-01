الهند تقلل من أهمية قرار ترامب إنهاء معاملة تجارية تفضيلية لها

أكدت نيودلهي أنها ستواصل السعي لبناء علاقات اقتصادية قوية مع واشنطن، على الرغم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء منح الهند معاملة تجارية تفضيلية بدءا من الخامس من يونيو.

وقالت الحكومة الهندية في بيان صدر عبر وزارة التجارة إنها "تأسف" لأن محاولاتها لتلبية طلبات أمريكية مهمة لم تلق قبولا، مؤكدة تمسك الهند دائما، مثل الولايات المتحدة وبقية الدول، بمصالحها القومية في مثل هذه الأمور.

وقالت الحكومة إنها تعتبر الأمر جزءا من علاقتها الاقتصادية الراهنة مع الولايات المتحدة، مضيفة أنها "ستواصل تعزيز العلاقات القوية مع الولايات المتحدة على المستويين الاقتصادي والشعبي".

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واستكمل البيان "نحن واثقون من أن البلدين سيواصلان التعاون المكثف لتعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح الجانبين".

وقال مسؤول كبير بالحكومة، إن الهند بذلت جهودا لتجنب استبعادها من البرنامج في الشهور القليلة الماضية، وأضاف أن الخطوة الأمريكية كانت مفاجئة ودون اتصالات.

المصدر: رويترز