أعلن رئيس رابطة الوكالات السياحية التركية، فيروز باغلياكايا، أن المجال السياحي التركي لا ينوي التخلي عن نظام خدمة "all-inclusive" المعروف في الفنادق والمنتجعات السياحية.

وقال باغلياكايا في حديثه مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "تتصدر تركيا قائمة الدول التي تستخدم نظام "all-inclusive". ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على قضاء الإجازات والاستجمام في بلادنا ويعطينا أفضليات في السوق السياحية. وبهذه الصورة لا يدور الحديث عن التخلي عن هذا النظام في المستقبل القريب. وبالعكس فإن المنافسين يحاولون استعارة هذا النظام منا وتطويره".

وأشار إلى أنه من الضروري بحث توقعات الزبائن والمناطق التي يجب أن نستخدم فيها هذا النظام وأنواع أكثر الفنادق تناسبا بالنسبة له.

وأضاف: "إن السياح الذين يصلون إلينا من روسيا يفضلون الاستراحة على الشاطئ والتسوق وسياحة الأعمال. وتعد أنطاليا وإسطنبول اتجاهين رئيسين بالنسبة لهم. وفي السنوات الأخيرة نشهد تزايدا للطلب على السياحة في محافظة موغلا وإزمير وكبادوكيا".

كما عبر عن أمله بأن يتجاوز عدد السياح الروس إلى تركيا 6 ملايين شخص العام الجاري.

يشار إلى أن نظام "All-inclusive" يعد نظاما عالميا تتبعه الكثير من المنتجعات الساحلية وبعض الفنادق، والقاعدة العامة أن هذا النظام يتيح للسائح أو النزيل أن يتناول الوجبات الرئيسية الثلاث مع المشروبات من دون أن يدفع أي تكلفة إضافية زيادة عن التي دفعها عند الحجز.

المصدر: نوفوستي