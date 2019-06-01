قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذف الهند من قائمة الدول التي تتمتع بأفضليات تجارية معينة التي تسمح لها بتوريد سلسلة من البضائع إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية.

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وجاء في بيان صدر عن ترامب، أمس الجمعة: "قررتُ أن الهند لم تقنع الولايات المتحدة بأنها ستقدم دخولا مقبولا ومتناسبا إلى أسواقها. ونتيجة ذلك فإنه من المنطقي وقف وجود الهند في قائمة الدول النامية التي تتمتع بالأفضليات التجارية ابتداء من الـ5 من يونيو الجاري".

وتضم هذه القائمة في الوقت الراهن نحو 120 دولة. ويحق لهذه الدول في إطار نظام الأفضليات المعمم الذي تم تأسيسه وفق قانون التجارة لعام 1974، توريد أكثر من 3.5 ألف نوع من البضائع إلى الولايات المتحدة بدون رسوم، الأمر الذي يجب أن يساعد في التطوير الاقتصادي لهذه الدول.

المصدر: نوفوستي