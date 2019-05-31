أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر عز الدين أبوستيت، أن إجمالي الصادرات المصرية خلال الفترة 1 يناير 2019 وحتى 29 مايو الجاري بلغت 3 ملايين و514 ألفا و783 طنا.

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وأوضح أن هذا الرقم جاء بزيادة قدرها 390 ألفا و847 طنا عن نفس المدة من العام الماضي، حيث ضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأضاف أبوستيت أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و594 ألفا و115 طنا، بالإضافة إلي تصدير 648 ألفا و833 طنا من البطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 207 آلاف و735 طنا من البصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، في حين احتلت الفراولة المركز الرابع في الصادرات بإجمالي 24 ألفا و399 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز الخامس بإجمالي كمية بلغت 15 ألفا و438 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السادس بإجمالي 9505 أطنان، تليها في المركز السابع الجوافة بإجمالي 5757 طنا، بينما حصل الرمان على المركز الثامن في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3177 طنا، بينما حصل الفلفل على المركز التاسع بإجمالي 1895 طنا، تلته في المركز العاشر صادرات مصر من الخيار بإجمالي كمية تصل إلى 1838 طنا.

المصدر: RT