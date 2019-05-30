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الليرة التركية تقفز بعد اتصال بين أردوغان وترامب

مال وأعمال

الليرة التركية تقفز بعد اتصال بين أردوغان وترامب
Reuters
أرشيف - الرئيسان التركي والأمريكي
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قفزت الليرة التركية، اليوم الخميس، بفعل توقعات بتحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، بعد اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين، حددا خلاله أواخر يونيو القادم موعدا لعقد اجتماع بينهما.

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وبلغ سعر صرف العملة التركية 5.93 ليرة للدولار، في الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش، بزيادة نسبتها 1.4% عن مستوى إغلاقها الأربعاء.

وفقدت العملة التركية نحو 14% من قيمتها منذ بداية العام لأسباب عدة من بينها تنامي الخلاف بين أنقرة وواشنطن، والتهديد بأن يؤدي تسليم منظومة الصواريخ الروسية "إس-400" إلى فرض عقوبات أمريكية على تركيا.

وتقول الولايات المتحدة إن منظومة الصواريخ الروسية تعرض مقاتلاتها من طراز "إف-35" للخطر.

وكرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الاتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، اقتراحا لتشكيل مجموعة عمل لتقييم تأثير منظومة الصواريخ الروسية. كما اتفق الزعيمان على اللقاء على هامش قمة مجموعة "العشرين" في اليابان في نهاية يونيو القادم.

المصدر: "رويترز"

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