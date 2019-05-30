الإمارات مهتمة باستيراد الطيور الحية والحيوانات الأليفة من روسيا

أعلنت هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الفدرالية الروسية "روس سيلخوزنادزور"، اليوم الخميس، أن الإمارات المتحدة مهتمة باستيراد الدواجن الحية والحيوانات الأليفة من روسيا.

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وقالت الهيئة في بيان عقب اجتماع مع وفد من ممثلي قسم الخدمات البيطرية في الإمارات: "انعقد الاجتماع يوم أمس، في إطار الدورة العامة 87 للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية. خلال المحادثات تمت مناقشة مسألة تنسيق الشهادات لتصدير الدواجن الحية والحيوانات الأليفة (القطط والكلاب) من روسيا إلى الإمارات​​​. الجانب الإماراتي مهتم بهذا أيضا".

وقدم ممثلو دولة الإمارات تعليقاتهم على الشهادة البيطرية للدواجن الحية، مع التعهد بتقديم معلومات عن الشهادة البيطرية للحيوانات الأليفة في المستقبل القريب.

يذكر أن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، كان قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده مهتمة بزيادة صادرات اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية، فضلا عن الحبوب، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر روسيا التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع الزراعي أحد أهم المجالات، خاصة فيما يتعلق بخطط توسيع الصادرات الروسية إلى دول أخرى.

المصدر: "سبوتنيك"