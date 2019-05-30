توقعات روسيا لنمو اقتصادها في زمن الحروب التجارية

حافظت الحكومة الروسية على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الجاري عند مستوى 1.3%، رغم الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ما يدل على قوة الاقتصاد الروسي.

وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، إن "الاقتصاد الروسي حقق نموا بنسبة 0.5% في الربع الأول من العام الجاري، رغم توقعاتنا بأداء أضعف، ونعتقد أن المشروعات الوطنية، التي نعتزم تنفيذها خلال العام الجاري، ستدعم النمو، لذلك نتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد 1.3%".

وهذه التوقعات قريبة من توقعات البنك المركزي الروسي والبنك الدولي لأداء الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري، حيث يتوقع المركزي الروسي أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ما بين 1.4% و1.7%، في حين توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4% خلال 2019.

وفي بداية مايو الماضي، أقر رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف خطة تنمية روسيا حتى العام 2024، ووفقا لهذه الخطة فإن الاقتصاد الروسي سيتجاوز الألماني بحلول عام 2023، وسيكون بين أقوى خمسة اقتصادات في العالم.

وبحسب الخطة سينمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في 2019 بنسبة 1.3%، وفي 2020 بنسبة 2%، وفي 2021 بنسبة 3.1%، على أن يبلغ نموه في 2023 نسبة 3.3%.

المصدر: "فيستي"