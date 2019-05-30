أظهرت نتائج مؤشر الفقد والهدر في الغذاء بالسعودية، الصادر عن المؤسسة العامة للحبوب مؤخرا، أن قيمة الهدر والفقد الإجمالية في الغذاء بلغت 12.98 مليار ريال (3.46 مليار دولار) سنويا.

ووفقا للمؤسسة فإن الفقد في الغذاء هو كميات الأغذية، التي تتم خسارتها على طول سلسلة الإمدادات الغذائية فلا تصل إلى المستهلك النهائي، فيما عرفت المؤسسة الهدر بأنه الغذاء المخصص للاستهلاك، الذي يتم هدره بعد مراحل الإنتاج والتوزيع في المطاعم والفنادق والمنازل وغيرها.

وأوضحت المؤسسة أن حجم مساهمة الفرد في المملكة من حيث الفقد والهدر الغذائي بلغ 184 كلغ في السنة، مبينة أن نصيب الفرد من الغذاء قد بلغ 555 كيلوغرام في السنة، وذلك وفقا لبيانات هيئة الإحصاء في 2016.

وشملت الدراسة، التي قامت بها المؤسسة 19 منتجا غذائيا، وقالت إنه تم هدر وفقد 4.07 مليون طن من الغذاء، ما يشكل 33.1% من إجمالي إنتاج هذه السلع، حيث بلغ حجم الفقد 1.74 مليون طن، ما نسبته 14.2% من حجم الإنتاج، فيما بلغ حجم الهدر 2.33 مليون طن، بنسبة 18.9% من حجم الإنتاج.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: "أرقام"