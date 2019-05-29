وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون لتشجيع وحماية الاستثمار مع السعودية، في خطوة من شأنها أن تحفز الشركات السعودية على الاستثمار في العراق.

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وقال المكتب الإعلامي لدى رئاسة الوزراء الثلاثاء، إن "المجلس وافق على مشروع قانون اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والسعودية، ومشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنه التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين العراق وباكستان" .

وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحسن بين بغداد والرياض، حيث زار الشهر الماضي وفد سعودي ضم 100 شخصية بينها 9 وزراء بغداد، لبحث تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي.

وأعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي خلال الزيارة، أن الجانب العراقي قدم 186 فرصة للمستثمرين السعوديين في العراق.

المصدر: وكالات