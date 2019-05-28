وصول أكبر سفينة حاويات في تاريخ موانئ السعودية إلى الدمام

استقبلت محطة الحاويات الثانية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام والتي تشرف عليها الشركة السعودية العالمية للموانئ، أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية.

وتحمل السفينة العملاقة "كوسكو سولار" التي يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا، أكثر من 21 ألف حاوية نمطية وبغاطس مائي قدره 16 مترا، وذلك في رحلتها الأولى منذ تدشينها بداية العام 2019.

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وأشارت السلطات المشرفة على الميناء، إلى أن هذه "الخطوة تأتي لتأكيد مدى التطور الذي وصلت إليه الموانئ السعودية وقدرتها على استقبال أضخم وأكبر السفن العالمية، وكذلك لما يتمتع به ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من إمكانيات جاذبة للخطوط الملاحية العالمية، بفضل قدراته التشغيلية واللوجستية العالية والتنافسية".

365 يومًا من العمل المستمر، وشغف الكفاح، والاستعداد لاقتناص الفرص التي تشق كل مرة طريقًا أوسع في البحر والتنقل من نجاح إلى نجاح جديد pic.twitter.com/H09NvwxtLl — موانئ | MAWANI (@MawaniKSA) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وحقق ميناء الملك عبد العزيز نموا لافتا في عمليات المناولة خلال الربع الأول من العام 2019 عبر تسجيله زيادة في إجمالي البضائع المناولة بواقع 9 ملايين طن، فيما بلغ عدد الحاويات 418 ألف حاوية، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018.

واستقبل الميناء خلال شهر مايو 2019 عددا من السفن العملاقة التي يصل طولها إلى 400 متر وغطسها إلى 16 مترا وحمولتها تصل إلى 19 ألف حاوية قياسية، كانت آخرها السفينة الصينية العالمية الضخمة CSCL GLOBE.

المصدر: هيئة الموانئ السعودية