كوريا الجنوبية تستبدل النفط الإيراني بالخام الروسي

زادت أكبر شركة طاقة في كوريا الجنوبية "إس كيه إنوفيشن" وارداتها من النفط الروسي ودول أخرى مؤخرا، وذلك لتعويض فاقد النفط الإيراني الحاصل بعد انتهاء الإعفاءات من العقوبات الأمريكية.

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وقال الرئيس التنفيذي في الشركة تشوي نام كيو، إن "حصة المكثفات الإيرانية مرتفعة، لكن جرى استبدالها بنفط خام من روسيا وكازاخستان. وننوع مصادر نفطنا".

وكان على كوريا الجنوبية العثور على موردين جدد بعد الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية ضد طهران، والتي استهدفت قطاع النفط الإيراني، حيث تسعى واشنطن لخفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر.

وتعد كوريا الجنوبية واحدة من أكبر مستوردي النفط الإيراني، وخاصة الخفيف الذي يستخدم لإنتاج وقود المركبات.

وبدأت سيئول الاستعداد لانقطاع إمدادات النفط من إيران العام الماضي، وأنفقت حوالي 9 مليارات دولار لشراء واختبار حوالي 23 نوعا مختلفا من النفط من 15 دولة.

المصدر: "رويترز"