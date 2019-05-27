رفعت المالية السورية الحدود الدنيا للتسجيل في فئتي كبار ومتوسطي المكلفين بالضرائب 10 أضعاف لتصبح 500 مليون ليرة للكبار بدلا من 75 مليونا، و200 مليون للمتوسطين بدلا من 20 مليونا.

واعتبر رئيس قسم كبار المكلفين في مالية دمشق عازر دحدل أن الأمر تم استجابة لحالة التضخم الحاصلة في الاقتصاد خلال السنوات الماضية والتغيرات الكبيرة في سعر صرف الليرة أمام الدولار، وتماشيا مع طاقة الإدارة الضريبية وقدرتها على استيعاب ومعالجة التكاليف لكبار المكلفين.

ورأى دحدل أن الاستمرار بالحدود السابقة يعني تحول معظم المكلفين إلى شريحة كبار المكلفين وفق التصنيفات السابقة وهو غير منطقي ويفوق إمكانية الإدارة الضريبية المعنية بشريحة كبار المكلفين والتي لا يتجاوز عدد المراقبين فيها 33 مراقبا.

وأضاف: "لذلك أصبح التعديل ضرورة للحفاظ على تصنيف المكلفين ضمن شرائح واضحة ومحددة وهو ما انتهجته الوزارة".

المصدر: "الوطن"